FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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02.09.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von FedEx
Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 320,79 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 320,79 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'670 Punkten steht. Bei 320,71 USD markierte die FedEx-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 325,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der FedEx-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57'940 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 345,00 USD. 7,55 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,57 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 54,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
FedEx-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,85 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 23.06.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 USD gegenüber 6,88 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 25.01 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 22.22 Mrd. USD umgesetzt.
Am 28.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 23.09.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 21,36 USD je FedEx-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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