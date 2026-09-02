FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Der FedEx-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 322,94 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'671 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die FedEx-Aktie bisher bei 321,03 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 325,46 USD. Zuletzt wechselten via New York 20'647 FedEx-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 345,00 USD. 6,83 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,57 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 54,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2026 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,85 USD aus. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 23.06.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FedEx ein EPS von 6,88 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.01 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von FedEx wird am 28.10.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 23.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von FedEx.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 21,36 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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