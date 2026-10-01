FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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01.10.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx zeigt sich am Abend freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von FedEx. Zuletzt sprang die FedEx-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 286,66 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 286,66 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die FedEx-Aktie bei 288,31 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 285,55 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 100'846 FedEx-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (345,00 USD) erklomm das Papier am 16.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die FedEx-Aktie mit einem Kursplus von 20,35 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2025 bei 149,74 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,76 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,86 USD. Im Vorjahr erhielten FedEx-Aktionäre 5,80 USD je Wertpapier. Am 23.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FedEx 3,46 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.01 Mrd. USD ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 21,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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