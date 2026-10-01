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01.10.2026 16:29:00

FedEx Aktie News: FedEx am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

FedEx Aktie News: FedEx am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von FedEx. Im New York-Handel kam die FedEx-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 285,15 USD.

FedEx
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Mit einem Wert von 285,15 USD bewegte sich die FedEx-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'636 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die FedEx-Aktie bei 286,30 USD. Das bisherige Tagestief markierte FedEx-Aktie bei 284,27 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 285,55 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 31'521 FedEx-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,00 USD. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 20,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die FedEx-Aktie mit einem Verlust von 47,49 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2026 5,80 USD an FedEx-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,86 USD aus. Am 23.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,46 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,42 Prozent auf 25.01 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte FedEx am 28.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte FedEx die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 21,31 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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