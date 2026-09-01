FedEx Aktie News: FedEx am Dienstagabend mit roter Tendenz

Die FedEx-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 320,98 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'631 Punkten liegt. In der Spitze büsste die FedEx-Aktie bis auf 319,90 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 327,54 USD. Zuletzt wechselten via New York 89'166 FedEx-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 345,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 7,48 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,57 USD. Dieser Wert wurde am 05.09.2025 erreicht. Mit Abgaben von 54,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,85 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,80 USD aus. Am 23.06.2026 äusserte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,88 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.01 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.22 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. FedEx dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 23.09.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 21,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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