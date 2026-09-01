FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag Verlust reich

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 325,84 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'655 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die FedEx-Aktie bis auf 323,67 USD. Bei 327,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 26'153 FedEx-Aktien.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 345,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,57 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,85 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,80 USD aus. Am 23.06.2026 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 6,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FedEx 6,88 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.01 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

FedEx dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 23.09.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 21,36 USD je Aktie in den FedEx-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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