FedEx-Aktie bricht vorbörslich ein: Enttäuschung nach Quartalszahlen und Gewinnwarnung

Im vorbörslichen US-Handel am Mittwoch an der NYSE sacken die Aktien von FedEx zuletzt um 9,62 Prozent auf 253,06 US-Dollar ab. Die Ankündigung, für eine weitere Milliarde Dollar eigene Anteilscheine zurückzukaufen, konnte die Stimmung an der Börse offenbar nicht heben.

FedEx hatte im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang von 2,6 Prozent auf 22,2 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Der Gewinn stieg hingegen angetrieben unter anderem von einem Kostensenkungsprogramm unter dem Strich um 14 Prozent auf 900 Millionen Dollar. Analysten hatten im Schnitt jeweils mit mehr gerechnet.

FedEx senkte zudem seine Umsatzprognose für das gesamte Geschäftsjahr und rechnet nun mit einem Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich. Zuvor hatte das Unternehmen auf Erlöse auf Vorjahresniveau gehofft.

/he

MEMPHIS (awp international)