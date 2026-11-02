Federal Realty Investment Trust Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Federal Realty Investment Trust Registered gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.690 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Federal Realty Investment Trust Registered mit einem Umsatz von insgesamt 339.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 322.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5.20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch