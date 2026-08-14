Federal-Mogul Goetze (India) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Federal-Mogul Goetze (India) hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7.81 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7.77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.26 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Federal-Mogul Goetze (India) einen Umsatz von 4.84 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch