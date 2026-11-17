Fedders lud am 14.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.79 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.720 INR je Aktie generiert.

Fedders hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.13 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 84.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 612.3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch