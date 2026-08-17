Fedders: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fedders hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.54 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fedders ein EPS von 0.820 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fedders in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 5.86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 797.1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 846.8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch