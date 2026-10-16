Fedbank Financial Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fedbank Financial Services hat am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.56 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.15 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34.29 Prozent auf 7.20 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.36 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch