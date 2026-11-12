Fed Screw Works gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fed Screw Works äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.09 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.51 Prozent auf 26.2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch