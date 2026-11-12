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12.11.2026 06:37:00

Fed Screw Works gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fed Screw Works äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.09 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.51 Prozent auf 26.2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’750.95 19.68 SJB30U
Short 16’044.07 13.81 SDBNJU
Short 16’671.30 8.91 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’476.58 19.81 S4ZEBU
Long 14’151.09 13.81 SAB9DU
Long 13’563.35 8.86 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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