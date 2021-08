FDP-Vize Kubicki fordert Ministerrücktritt wegen Afghanistan

BERLIN (Dow Jones)--Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat Mitglieder der Bundesregierung wegen deren Afghanistan-Politik zum Rücktritt aufgefordert. "Sowohl die Bundeskanzlerin als auch Verteidigungsministerin (Annegret) Kramp-Karrenbauer und vor allem (Aussenminister) Heiko Maas haben das grösste aussenpolitische Desaster seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland zu verantworten. Nie wurden wir schlechter regiert", sagte Kubicki, der auch Bundestagsvizepräsident ist, der Rheinischen Post.

Ein Rücktritt aufgrund der zu spät erfolgten Rettungsmission für frühere deutsche Ortskräfte in Afghanistan "wäre ein wichtiger symbolischer Akt, um zu demonstrieren, dass man in höchsten politischen Ämtern noch Verantwortung übernimmt", so Kubicki.

Kramp-Karrenbauer sagte der Zeitung, sie wolle nach dem Scheitern in Afghanistan die Auslandseinsätze der Bundeswehr überprüfen. "Wir müssen aus diesem Einsatz unsere Lehren ziehen. Deshalb werden wir die anderen Auslandseinsätze der Bundeswehr dahingehend überprüfen, ob wir gut aufgestellt sind und was wir möglicherweise besser machen müssen", sagte die Verteidigungsministerin der Rheinischen Post.

Sie wies zugleich drauf hin, dass die Bundeswehr in Afghanistan ihre Aufgaben erfüllt habe. "Und dennoch sehen wir nun diese bitteren Bilder." Sie rate daher, den Einsatz in Afghanistan genau zu analysieren. "Wir sollten dabei auch anerkennen, was die Bundeswehr in den letzten 20 Jahren geleistet hat", betonte Kramp-Karrenbauer.

