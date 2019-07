FDP ruft Parteien zu nationalem Klimakonsens auf

BERLIN (Dow Jones)--Die FDP hat CDU, CSU, SPD, Grüne und Linke zu einem nationalen Klimakonsens aufgefordert. "Der Klimawandel ist eine der grössten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Nur gemeinsam werden wir sie meistern", schrieb Generalsekretärin Linda Teuteberg in einem Brief an die Parteizentralen, über den zuerst die Rheinische Post berichtet hatte und in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. Die Freien Demokraten unterstützten daher den Vorschlag der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, einen nationalen Klimakonsens herzustellen.

"Es ergibt keinen Sinn, dass Politiker in Deutschland weiterhin hauptsächlich über Medien, Talkshows und Rededuelle im Bundestag kundtun, für wie ungeeignet sie die Konzepte der Anderen halten. Wir müssen uns zusammensetzen und zusammenraufen", so Teuteberg. Für die FDP stehe nicht zur Debatte, ob ein wirksamer Klimaschutz stattfinden solle. "Über das Wie müssen wir uns parteiübergreifend und konstruktiv verständigen." Die Generalsekretärin rief Union, SPD, Grüne und Linke zu einem Treffen "unmittelbar nach der parlamentarischen Sommerpause" auf.

Dabei verwies sie auf die klimapolitische Agenda ihrer Partei. Die Liberalen schlagen eine Ausweitung des Emissionshandels auf weitere Sektoren vor, zunächst die Bereiche Verkehr und Wärme. Zudem wollen sie stärker in den Klimaschutz, die Aufforstung von Wäldern sowie die Erforschung von Elektromobilität, grünem Wasserstoff und weiteren CO2-armen Technologien investieren.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2019 04:35 ET (08:35 GMT)