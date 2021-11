FDP-Chef Lindner lehnt SPD-Vorstoss zur Erhöhung der Erbschaftsteuer ab

BERLIN (Dow Jones)--Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hält am Zeitplan zur Bildung einer Ampel-Koalition mit der Wahl von Olaf Scholz (SPD) zum Bundeskanzler in der Woche ab dem 6. Dezember fest. "Die FDP kann ihren Beitrag zur rechtzeitigen Klärung aller strittigen Punkte leisten", sagte Lindner in einem Welt-Interview zum Abschluss der Arbeit der 22 Verhandlungsteams, deren Ergebnisse nun von den Parteispitzen zusammengeführt werden sollen. Allerdings könne er nicht für Grüne und SPD sprechen. Die Grünen hatten den Zeitplan jüngst infrage gestellt.

Lindner unterstrich, dass die FDP der vom SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans ins Spiel gebrachten Erhöhung der Erbschaftsteuer nicht zustimmen werde. "Erbschaften sind kein leistungsloses Einkommen, sondern die zum Eigentum geronnene und zuvor vielfach versteuerte Leistung der Vorgänger", so der FDP-Chef. Die Erbschaftsteuer taucht im Sondierungspapier der Ampel in einer Auflistung von Steuern, die nicht erhöht werden sollen, nicht auf. Die Interpretation, dass sie deshalb erhöht werden könne, sei aber "falsch", so Lindner.

Er wies darauf hin, dass es sich bei hohen Erbschaften in der Regel um betriebliche Vermögen handele: "Eine Erhöhung der Belastung würde dazu führen, dass die familiengeführten Betriebe bei jedem Generationenwechsel einen Teil des Eigenkapitals beim Fiskus abgeben müssten, während die börsennotierten Publikumsgesellschaften niemals diese Belastung haben. Eine solche Benachteiligung des Mittelstands kann kein verantwortungsethisch denkender Politiker wollen."

