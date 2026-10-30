FDK stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FDK hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3.52 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6.65 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 14.87 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch