FDCTech: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FDCTech hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz wurde auf 17.5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch