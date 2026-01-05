Sanofi Aktie 1447201 / US80105N1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.01.2026 08:01:40
FDA prüft Alterszulassung für Diabetes-Mittel von Sanofi bevorzugt
Von Aimee Look
DOW JONES--Sanofi hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine vorrangige Prüfung für eine Senkung der Alterszulassung für sein Typ-1-Diabetes-Medikament Tzield eingeräumt bekommen. Das französische Pharmaunternehmen teilte am Montag mit, die FDA-Prüfung könnte zu einer Senkung der Altersuntergrenze für den Einsatz des Medikamentes bei Kinder auf nur ein Jahr führen.
Derzeit ist die Verschreibung für Kinder ab acht Jahren zugelassen. Tzield wäre laut Sanofi die erste krankheitsmodifizierende Therapie, die das Fortschreiten von Typ-1-Diabetes im Stadium 3 bei Kindern ab einem Jahr verzögert, deren Erkrankung sich derzeit im Stadium 2 befindet.
Die Überprüfung erfolge nach positiven Daten aus einer Phase-4-Studie, so Sanofi. Der voraussichtliche Termin für die FDA-Entscheidung ist der 29. April.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/hab
(END) Dow Jones Newswires
January 05, 2026 02:01 ET (07:01 GMT)
Nachrichten zu Sanofi S.A. (spons. ADRs)
|
15.12.25
|Sanofi-Aktie leichter: Zwei Fehlschläge mit MS-Präparat Tolebrutinib (Dow Jones)
|
25.11.25
|Aktien von Sanofi und Regeneron in Grün: Dupixent hat EU-Zulassung erhalten (Dow Jones)
|
17.10.25
|Sanofi-Aktie dennoch im Plus: Sanofi-Medikament Rezurock bei EMA durchgefallen (Dow Jones)
|
22.09.25
|Sanofi-Aktie schwächelt: Statusbericht zu Dupixent in EU und Tolebrutinib in USA (Dow Jones)
|
10.09.25
|Diabetes-Medikament Tzield: Sanofi sichert sich Zulassung in China - Aktie in Rot (Dow Jones)
|
22.07.25
|Sanofi-Aktie im Plus: Sanofi stärkt Impfstoff-Portfolio mit Übernahme von Vicebio (Dow Jones)
Analysen zu Sanofi S.A. (spons. ADRs)
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen überwiegend weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex dürften fester in den Montagshandel starten. An den Märkten in Fernost werden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.