Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.09.2025 07:17:52
FDA Grants Fast Track Status To Sanofi's Gene Therapy For Non-Congenital DM1
(RTTNews) - The U.S. Food and Drug Administration has granted Fast Track designation to SAR446268, Sanofi's (SNY,SNYNF,SAN.PA) investigational one-time AAV gene therapy targeting non-congenital forms of myotonic dystrophy type 1 (DM1), including juvenile and adult-onset cases. This designation is intended to accelerate the development and review of therapies that address serious medical conditions and meet unmet treatment needs.
Myotonic dystrophy type 1 (DM1) is a rare, genetic disorder that causes progressive muscle weakness and wasting, with no currently approved medicines.
SAR446268 is currently under investigation in a first-in-human, phase 1-2 study to evaluate the safety, tolerability, and efficacy (clinical study identifier: NCT06844214). The first patient is planned for enrolment in late 2025. Sanofi has already been granted orphan designations for SAR446268 in both the US (July 2024) and European Union.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|17.09.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerChinas Börsen geben nach - Tokio im Feiertag
Am Dienstag tendieren die chinesischen Indizes gen Süden.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}