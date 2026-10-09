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09.10.2026 08:41:39

FDA gibt Roches Tecentriq Zulassung gegen Darmkrebs in Kombination mit Chemo

Roche
356.39 CHF 0.40%
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DOW JONES--Roche hat in den USA für sein Krebsmedikament Tecentriq eine Zulassung für eine zwölfte Indikation erhalten. Nach einer Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA kann Tecentriq in Kombination mit einer Fluoropyrimidin- und Oxaliplatin-basierten Chemotherapie für die unterstützende Behandlung einer bestimmten Form von Darmkrebs im Stadium 3 eingesetzt werden, wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte.

In Kombination mit der Chemotherapie senkt Tecentriq laut einer klinischen Studie das Risiko für einen Rückfall oder Tod um 50 Prozent im Vergleich zur alleinigen Chemotherapie.

Fast ein Viertel aller Darmkrebserkrankungen sind Stadium 3 und damit durch die Darmwand hindurchgewachsen. Rund ein Drittel der Patienten erleidet innerhalb von fünf Jahren einen Rückfall.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 02:41 ET (06:41 GMT)

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Long 12.419 20.12.2030 159690113
Long 176.35 20.11.2026 160008227
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.7567 17.09.2027 161157502
Short 881.7501 20.11.2026 157924282
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 12.2465 6.09 161357393
Long 26.7197 1.59 161356921
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 3.7205 26.23 159435558
Short 40.0795 2.25 161157710
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Long 6 -39.05 129024514
Long 10 -10.00 123630198
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

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12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
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Short 14’594.68 13.99 S4IBZU
Short 15’151.12 8.91 SDBWJU
SMI-Kurs: 13’774.91 09.10.2026 11:01:42
Long 13’188.46 19.48 SYBDXU
Long 12’890.78 13.77 BSUBWU
Long 12’342.97 8.88 SBABSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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