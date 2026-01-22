Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.01.2026 08:47:40

FDA gibt Netzhaut-Zelltherapie von Bayer-Tochter Orphan-Drug-Status

Bayer
10.80 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die US-Bayer-Tochter Bluerock hat für ihren Zelltherapie-Kandidaten OpCT-001 von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Orphan-Drug-Status für seltene Erkrankungen bekommen. Dadurch wird die Entwicklung einer Therapie für Retinitis pigmentosa gefördert, einer erblichen Netzhauterkrankung, die durch den Verlust von Photorezeptorzellen gekennzeichnet ist, wie Bayer mitteilte. OpCT-001 ziele darauf ab, das Sehvermögen Betroffener dadurch wiederherzustellen, dass degenerierte Zellen in der Netzhaut durch funktionale Zellen ersetzt werden.

Die Therapie auf Basis von induzierten pluripotenten Stammzellen wird derzeit in einer klinischen Phase-1/2a-Studie untersucht.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2026 02:48 ET (07:48 GMT)

