|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.11.2026 06:21:40
FDA gibt Bayer Zulassung für Asundexian zur Schlaganfallprophylaxe
DOW JONES--Bayer hat nach China nun auch in den USA eine Zulassung für sein Medikament Asundexian zur Prophylaxe sekundärer Schlaganfälle bekommen. Der Gerinnungshemmer gilt als Blockbuster-Kandidat für den deutschen Pharma- und Agrarchemiekonzern mit Spitzenjahresumsätzen in Milliardenhöhe.
Die US-Gesundheitsbehörde FDA liess das Medikament bei Erwachsenen nach einem nicht-kardioembolischen ischämischen Schlaganfall oder einem Hochrisiko-transitorisch ischämischen Anfall zur Verringerung des Schlaganfallrisikos zu. Vor zwei Wochen hatte China als erstes Land weltweit eine solche Zulassung für Asundexian ausgegeben.
Schlaganfälle sind weltweit die zweithäufigste Todesursache sowie die dritthäufigste Ursache für Tod und Behinderung zusammen. In den USA ist die schlaganfallbedingte Sterblichkeit zwischen 1990 und 2021 um 16 Prozent gestiegen.
Asundexian (Markenname: Sunharbo) ist das weltweit erste Mittel aus der neuen Klasse der FXIa-Hemmer, deren Blutungsrisiko gegenüber den bisher am Markt verfügbaren Blutverdünnern deutlich geringer ist.
2023 hatte Bayer mit Asundexian einen Rückschlag erlitten, als der Wirkstoff sich bei Patienten mit Vorhofflimmern im Vergleich mit anderen Medikamenten als zu wenig wirksam erwies.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/brb
(END) Dow Jones Newswires
November 10, 2026 00:21 ET (05:21 GMT)
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)
|
04.11.26
|Bayer-Aktie legt zu: Neue Zulassung für Lungenkrebsmedikament in China (Dow Jones)
|
03.11.26
|Bayer-Aktie springt an: Überraschendes Ergebnisplus durch starke Pharma-Sparte (Dow Jones)
|
02.11.26
|Ausblick: Bayer veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.26
|Bayer-Aktie gewinnt deutlich: Neuer Milliardenhoffnungsträger erhält erste Marktzulassung - Nubeqa-Daten überzeugen (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Bayer legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.10.26
|Bayer-Aktie im Fokus: Neues US-Werk für Milliardensumme geplant - das steckt dahinter (Dow Jones)
|
30.09.26
|Bayer-Aktie legt zu: Lemiretprocel bekommt Orphan-Drug-Status in USA und EU (Dow Jones)
|
24.09.26
|Frisches Geld für Pharmariesen: Bayer platziert Hybridanleihen - Aktie leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer AG (spons. ADRs)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.