FDA erteilt Astrazeneca-Mittel Imfinzi grünes Licht

DOW JONES--Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die Astrazeneca-Behandlung für Erwachsene mit muskelinvasivem Blasenkrebs zugelassen. Der britische Arzneimittelhersteller teilte am Montag mit, dass Imfinzi von der Food and Drug Administration (FDA) grünes Licht bekommen habe. Insbesondere sei die Zulassung in Kombination mit Gemcitabin und Cisplatin als neoadjuvante Behandlung erteilt worden, gefolgt von Imfinzi als Behandlung nach einer radikalen Zystektomie oder einer Operation zur Entfernung der Blase. Imfinzi ist auch in Brasilien zugelassen. Zulassungsanträge werden derzeit in der Europäischen Union, Japan und mehreren anderen Ländern geprüft.

March 31, 2025 08:10 ET (12:10 GMT)