Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’109 0.9%  SPI 16’749 0.7%  Dow 46’398 0.2%  DAX 23’881 0.6%  Euro 0.9349 0.1%  EStoxx50 5’530 0.4%  Gold 3’859 0.6%  Bitcoin 91’070 -0.1%  Dollar 0.7960 0.0%  Öl 67.1 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Frankreich erwägt Einschränkungen beim Krypto-Passporting
Geldanlage richtig planen: Wie das Risikoprofil den Weg weist
ETF-Factsheet im Detail - worauf Anleger achten sollten
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Warum jedes ETF-Portfolio ein solides Fundament braucht
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 567514 / US66987V1098

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2025 04:52:48

FDA Approves Novartis' Rhapsido As First BTKi Oral Therapy For Chronic Spontaneous Urticaria

Novartis
109.00 EUR 3.32%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Novartis (NVS) announced that the U.S. Food and Drug Administration has approved Rhapsido (remibrutinib) as an oral treatment for adults with chronic spontaneous urticaria or CSU who continue to experience symptoms despite H1 antihistamine therapy. Taken twice daily, Rhapsido offers a convenient, injection-free option that does not require lab monitoring. It is the first Bruton's tyrosine kinase inhibitor (BTKi) to receive FDA approval for CSU, marking a significant advancement in treatment for patients with persistent symptoms.

Novartis noted that it has completed regulatory submissions for Rhapsido for the treatment of CSU across many countries, including in the European Union, Japan, and China, with priority review granted in China.

The company said that Remibrutinib is also in clinical development for chronic inducible urticaria, food allergy, and hidradenitis suppurativa, further expanding Novartis' immunology portfolio.

For More Such Health News, visit rttnews.com.