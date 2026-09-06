Guardant Health Aktie 43633454 / US40131M1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.09.2026 06:36:24
FDA Approves Guardant360 CDx Companion Diagnostic For ESR1-Mutated Breast Cancer
(RTTNews) - Guardant Health Inc. (GH) announced that the U.S. Food and Drug Administration approved Guardant360 CDx as a companion diagnostic or CDx to identify patients with hormone receptor (HR)-positive, HER2-negative advanced or metastatic breast cancer harboring tumors with ESR1 mutations before radiographic progression. These patients may benefit from treatment with ETCAMAH (camizestrant), AstraZeneca's next-generation oral selective estrogen receptor degrader or SERD.
The approval makes Guardant360 CDx the first FDA-approved liquid biopsy CDx for longitudinal testing in breast cancer, representing a major shift in clinical practice. Instead of therapy selection and switching after radiographic progression, clinicians can now adopt adaptive cancer management and early interception using pre-radiographic progression circulating tumor DNA (ctDNA) testing.
The latest FDA approval marks the 29th CDx indication for Guardant360 CDx across multiple tumor types globally, underscoring its growing role in precision oncology.
GH closed Friday's regular trading at $161.41 up $0.37 or 0.23%.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Guardant Health Inc Registered Shs
|
29.07.26
|Ausblick: Guardant Health stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Guardant Health legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Guardant Health gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Guardant Health legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Guardant Health Inc Registered Shs
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht nach oben. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.