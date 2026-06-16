AbbVie Aktie 20145667 / US00287Y1091
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16.06.2026 14:34:29
FDA Approves AbbVie's SKINVIVE For Neck Line Reduction
(RTTNews) - Allergan Aesthetics, an AbbVie company (ABBV), said on Tuesday that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved SKINVIVE by JUVÉDERM to reduce neck lines and improve neck appearance in adults over 21.
The company said SKINVIVE is the first and only hyaluronic acid injectable indicated to reduce the appearance of neck wrinkles while helping skin retain its natural moisture.
The minimally invasive treatment uses an ultrafine needle or cannula and requires little to no downtime.
In a pivotal study, 74.8% of treated participants showed clinically significant improvement in neck wrinkles at one month, with 66% maintaining the benefit at six months.
The company said most adverse events were mild, did not require treatment, and resolved within two weeks.
Allergan Aesthetics expects the treatment to be commercially available later this year.
This marks the second FDA-approved indication for SKINVIVE, which was previously approved in 2023 to improve skin smoothness in the cheeks.
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