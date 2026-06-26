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Replimune Group Aktie 42455131 / US76029N1063

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26.06.2026 14:26:41

FDA Accepts Replimune's RP1 Plus Nivolumab BLA Resubmission For Advanced Melanoma

Replimune Group
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(RTTNews) - Replimune Group, Inc. (REPL), a clinical-stage biotechnology company, said on Friday that the U.S. Food and Drug Administration has accepted the resubmission of Biologics License Application for RP1 in combination with nivolumab for the treatment of advanced melanoma.

The FDA has set a target action date of August 2, 2026.

The application seeks accelerated approval of RP1 based on results from the IGNYTE trial, which evaluated the therapy in combination with nivolumab in patients with advanced melanoma whose disease had progressed after treatment with an anti-PD-1 regimen.

Replimune shares were down more than 7% in pre-market trading after closing at $11.13 on Thursday.

In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’005.34 13.82 SXBVXU
Short 15’590.89 8.76 SLWB8U
SMI-Kurs: 14’072.74 26.06.2026 14:31:32
Long 13’534.21 19.63 S0BF1U
Long 13’225.79 13.82 SXBKNU
Long 12’649.29 8.95 S2GBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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