Axsome Therapeutics Aktie 30128285 / US05464T1043
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
31.12.2025 13:15:51
FDA Accepts Axsome's SNDA For AXS-05 In Alzheimer's Agitation With Priority Review
(RTTNews) - Axsome Therapeutics Inc. (AXSM) announced that the U.S. Food and Drug Administration has accepted for filing its supplemental New Drug Application (NDA) for AXS-05 (dextromethorphan HBr and bupropion HCl) for the treatment of agitation associated with Alzheimer's disease.
The FDA has granted the application Priority Review designation and set a Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) target action date of April 30, 2026.
Priority Review is reserved for medicines that, if approved, could deliver significant improvements in the treatment, diagnosis, or prevention of serious conditions compared to standard therapies. Under this designation, the FDA aims to review applications within six months, rather than the typical ten-month timeline.
AXS-05 had previously received Breakthrough Therapy designation from the FDA in June 2020 for the treatment of Alzheimer's disease agitation. This designation is intended to expedite development and review of promising investigational medicines when preliminary clinical evidence suggests substantial improvement over existing therapies for serious or life-threatening conditions.
The supplemental NDA submission reflects the culmination of Axsome's comprehensive clinical development program for AXS-05 in Alzheimer's disease agitation. This program included four randomized, double-blind, controlled Phase 3 clinical trials as well as a long-term safety study.
Axsome Therapeutics was trading at $150.00 in pre-market activity as of 7:09 AM EST, reflecting an increase of $1.21 or 0.81%.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Nachrichten zu Axsome Therapeutics Inc
|
02.11.25
|Ausblick: Axsome Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Axsome Therapeutics gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
20.07.25
|Erste Schätzungen: Axsome Therapeutics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Axsome Therapeutics Inc
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVerkürzter Handel vor Silvester: SMI und DAX beenden letzten Börsentag 2025 höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag höher. Der DAX verbuchte ebenso Gewinne.