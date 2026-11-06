FCS Software Solutions gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FCS Software Solutions lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat FCS Software Solutions im vergangenen Quartal 152.9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 86.15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FCS Software Solutions 82.1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch