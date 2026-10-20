FCN Banc: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FCN Banc hat am 17.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1.53 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.920 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch