FCL-X Fire Safety präsentierte Quartalsergebnisse

FCL-X Fire Safety lud am 28.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 266.67 Prozent auf 0.2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch