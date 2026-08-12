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12.08.2026 06:37:00
FCE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
FCE stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 11.72 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8.69 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat FCE 1.74 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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