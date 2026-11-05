FCC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FCC hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 135.72 JPY gegenüber 88.50 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 75.59 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 65.67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch