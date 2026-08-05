FCC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FCC hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 120.06 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FCC ein EPS von 96.63 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 71.80 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 60.71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch