FBI ermittelt zu Affäre von Nvidia-Chef Huang

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WASHINGTON (awp international) - Das FBI ermittelt nach Worten von US-Präsident Donald Trump im Fall der Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin. Die US-Bundespolizei prüfe den Fall, sagte Trump auf einer Pressekonferenz im Weissen Haus. Welche Rolle genau das FBI dabei spielt, liess der Präsident offen.

Huang selbst beteure, keine Ahnung gehabt zu haben, dass die Frau eine Spionin sein könnte, sagte Trump. Er habe den Nvidia-Chef in einem Gespräch am Montag danach gefragt. "Er sagte, dass er keine Ahnung gehabt habe, dass sie eine Spionin war, und ich glaube ihm das wirklich."

Trump hatte bereits am Vortag nach dem Eingeständnis der Affäre durch Huang dem Nvidia-Chef den Rücken gestärkt. Huang sei "ein feiner Mensch", der sich um die USA verdient gemacht habe, sagte Trump. "Ich denke, er hat vermutlich eine Entschuldigung dafür." In den vergangenen Jahren hatte Huang ein enges Verhältnis zu Trump aufgebaut.

Bei Nvidia läuft nichts ohne Huang

Huangs Affäre wirft ein Schlaglicht darauf, dass Nvidia für ein Unternehmen dieser Grösse eine ausserordentlich stark auf den Chef zugeschnittene Struktur hat. Jede wichtige Entscheidung läuft über den 63-jährigen Huang. Rund 60 Nvidia-Manager berichteten direkt an ihn, schrieb der Finanzdienst Bloomberg. Huang beantworte ihre kurzen E-Mails mit "fünf zentralen Punkten" zu allen möglichen Zeiten.

Nach Huangs Eingeständnis der Affäre unterstützte ein anderer Tech-Milliardär - Elon Musk - auf seiner Online-Plattform X die Ansicht, dass der Nvidia-Chef für das Unternehmen unersetzlich sei. Musk ist mit dem KI-Bereich seiner Weltraumfirma SpaceX ein grosser Nvidia-Kunde. Nvidia-Chips wurden zu einer unverzichtbaren Technik für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz.

Huangs heikle Aktionärs-Position

Trotz seiner scheinbar allmächtigen Rolle im Tagesgeschäft ist Huang nicht unangreifbar, denn ihm gehört der Konzern keineswegs allein. Er hält nach offiziellen Börsenunterlagen rund 3,6 Prozent der Nvidia-Aktien. Damit ist er zwar der mit Abstand grösste private Einzelaktionär, das Gros der Anteile liegt jedoch bei mächtigen institutionellen Fondsgesellschaften wie Vanguard und BlackRock.

Vor allem aber unterscheidet sich Nvidia fundamental von anderen Tech-Riesen im Silicon Valley. Es gibt keine Mehrstimmrechtsaktien, wie sie etwa Mark Zuckerberg beim Facebook-Mutterkonzern Meta schützen. Während Zuckerberg trotz eines Minderheitsanteils über Spezialaktien die uneingeschränkte Stimmenmehrheit kontrolliert und von Anlegern praktisch nicht abberufen werden kann, gilt bei Nvidia das klassische Prinzip: Eine Aktie, eine Stimme.

Sollten die Vorwürfe eskalieren, haben die Grossanleger und der unabhängige Verwaltungsrat juristisch das letzte Wort. Eine Mehrheit im Board of Directors könnte Huang jederzeit abberufen. Anders als Zuckerberg ist Huang dem Willen der Märkte und seiner Mitdirektoren institutionell ausgeliefert.

Atemberaubender Aufstieg - aber kein "Kronprinz"

Die bisherige Geschichte und der jüngste Aufstieg von Nvidia sind gleichwohl untrennbar mit Huang verbunden. Er war nicht nur ein Mitgründer, sondern auch gleich der erste Chef der Chipfirma. In den vergangenen 33 Jahren wuchs Nvidia mit ihm an der Spitze - und um ihn herum. Und es war ein atemberaubendes Wachstum: Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Umsatz als Folge des KI-Booms die Marke von 400 Milliarden Dollar knacken. Vor vier Jahren waren es noch 27 Milliarden Dollar.

Die Management-Struktur blieb dabei schlank. Es gibt zwar Top-Manager, die einzelne Bereiche verantworten. Aber sie sind eng auf ihre Themen spezialisiert, während nur Huang das grosse Ganze überblickt. Einen designierten Kronprinzen lehnte Huang stets ab. Er hoffe auf einen Nachfolger aus den eigenen Reihen, würde den Job aber gern noch 20 Jahre selbst machen, hatte er jüngst erklärt.

Wer im Notfall übernehmen könnte

Sollte der Druck von Behörden und Anlegern Huang dennoch zum Rückzug zwingen, stehen laut US-Branchenexperten vor allem interne Lösungen im Raum. Als naheliegende Wahl für eine Interimsführung gilt Finanzchefin Colette Kress. Die 58-Jährige leitet die Finanzen seit 2013 und ist an der Wall Street das vertrauteste Gesicht neben Huang. Nach dem Vorbild anderer Tech-Schwergewichte könnte sie beruhigend auf die Märkte wirken.

Geht es hingegen um die technologische DNA des Unternehmens, fällt unter Beobachtern regelmässig der Name von Ian Buck, der das Geschäft mit Rechenzentren und Künstlicher Intelligenz leitet. Buck gilt als Miterfinder der Programmierplattform CUDA, die Nvidias Vormachtstellung im KI-Zeitalter erst begründet hat, und geniesst bei Softwareentwicklern hohes Ansehen.

Nvidia-Untersuchung

Die Schlüsselrolle Huangs für das Unternehmen dürfte das bislang vorsichtige Vorgehen des Nvidia-Verwaltungsrates erklären. Schliesslich deuten Dementis der Firma, die nach ersten Medienberichten noch von gewöhnlichen Kundenkontakten sprach, darauf hin, dass Huang auch seinen Konzern hinters Licht geführt haben könnte. Für viele Chefs wäre hier Endstation. Vom Nvidia-Aufsichtsgremium hiess es aber bei der Einleitung einer Untersuchung der Affäre, man habe weiterhin Vertrauen zu Huang und dessen Führungsteam./ngu/DP/zb