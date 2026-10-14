FB Financial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FB Financial hat sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.430 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 260.7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 260.5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch