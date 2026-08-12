FB CARE SEVICE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

FB CARE SEVICE lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

FB CARE SEVICE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 52.51 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 53.32 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 2.99 Milliarden JPY gegenüber 2.82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch