FB Bancorp präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FB Bancorp präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FB Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0.060 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23.36 Prozent zurück. Hier wurden 17.9 Millionen USD gegenüber 23.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch