Faze Three präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Faze Three lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 3.96 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Faze Three 5.25 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 2.29 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Faze Three 2.12 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch