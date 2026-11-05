Faze Three: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Faze Three hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 6.37 INR gegenüber -2.140 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 2.65 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.07 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch