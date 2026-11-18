Fawry For Banking Technology And Electronic Payment Registered hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.60 EGP. Im Vorjahresviertel waren 0.230 EGP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 3.13 Milliarden EGP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.29 Milliarden EGP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch