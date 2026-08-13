Fawaz Abdulaziz AlHokair Company Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fawaz Abdulaziz AlHokair Company Bearer äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.70 SAR gegenüber -0.760 SAR im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Fawaz Abdulaziz AlHokair Company Bearer 1.26 Milliarden SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.13 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch