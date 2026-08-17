Favorina: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Favorina hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 10.08 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -9.790 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 596.8 Millionen JPY gegenüber 591.2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch