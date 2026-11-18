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18.11.2026 06:37:00
Favo Realty präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Favo Realty hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.09 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 3.4 Millionen USD, gegenüber 5.3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35.83 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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