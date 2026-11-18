Favo Realty hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.09 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3.4 Millionen USD, gegenüber 5.3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35.83 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch