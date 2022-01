Faurecia vollzieht Übernahme von HELLA-Mehrheit

Auswirkungen der Zinswende | BX Swiss TV

Die Inflation ist in den letzten Monaten enorm gestiegen. In den Industrienationen lag diese zuletzt bei circa 4-6%. Im heutigen Experteninterview erklärt Alexander Berger, Asset Manager bei Daubenthaler & Cie. GmbH was die Gründe für die aktuell überdurchschnittlichen Inflationsraten sind. Wie reagieren die Notenbanken aufgrund der Umstände und haben politische Entscheidungen Einfluss auf das Inflationsgeschehen? Ausserdem erklärt Alexander Berger im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss AG, wie die Zinserhöhungen in den USA auch die europäischen Notenbanken unter Zugzwang stellen.

