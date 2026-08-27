FATTAL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

FATTAL liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FATTAL die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8.56 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 7.31 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 1.90 Milliarden ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.08 Milliarden ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch