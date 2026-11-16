Fathom öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fathom hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.64 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fathom ein EPS von -0.150 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23.14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 88.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 115.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch