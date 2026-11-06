Fastly: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fastly hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.200 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fastly im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 190.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 158.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch