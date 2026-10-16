Fastighetsbolaget Emilshus Registered B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fastighetsbolaget Emilshus Registered B hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.16 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.32 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 286.0 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 25.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 228.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch